هيئة النزاهة : ضبط مدير تلاعب في طريقة الدفع الإلكتروني لرواتب المتقاعدين بمحافظة كركوك

2020/05/18 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن ضبط مدير تلاعب في طريقة الدفع الالكتروني لرواتب المتقاعدين بمحافظة كركوك.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان إجراءات البحث والتقصي التي أجرتها دائرة التحقيقات، بعد انتقالها إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ في كركوك، أظهرت وجود شبهة إجبار للمتقاعدين على استبدال بطاقة الدفع الإلكترونيِّ ببطاقةٍ لشركةٍ أخرى، مقابل استقطاع مبالغ ماليةٍ كبيرةٍ من دون سند قانوني، وتأخير متعمد لصرف رواتبهم بتواطؤ من موظفي دائرة التقاعد الوطنيَّة، مشيرة الى ضبط مدير شركة الدفع الإلكترونيِّ ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنية.

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