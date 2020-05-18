طراطير العراق

2020/05/18 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رفعت الزبيدي طَراطِير مُفردها طَرطور معناها التافه الضعيف.هذا قدر العراق أن يحكمه طراطير مابعد 2003.رئيس الحكومة العراقية المُكلّف مؤقتا بعد مرحلة الحكم الانتقالي هو الدكتور أياد علاوي الأمين...أكمل القراءة ←

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