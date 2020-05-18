أحزاب هولندية تُعلن رفضها لخطة الاحتلال لضم الضفة

2020/05/18 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدة أحزاب سياسية هولندية إدانتها ورفضها لخطة الكيان “الاسرائيلي” بشأن ضم الأرضي الفلسطينية.وأوضحت هذه الاحزاب ردًا على الرسائل التي وجهتها البعثة الفلسطينية في هولندا لممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة في البرلمان الهولندي حول المخططات الخطيرة الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أن مخططات الضم تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وشددت على أن […]

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