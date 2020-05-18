بيع حذاء لاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان مقابل 560 ألف دولار

2020/05/18 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صالة مزادات سوثبي، اليوم الأحد، أنه تم بيع زوج من أحذية تدريب لاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان، التي ارتداها والموقعة باسمه بمبلغ قياسي قدره 560 ألف دولار، في أحد المزادات.وارتدى أسطورة اللعبة، حذاء نايك ذي اللونين الأبيض والأحمر “أير جوردان 1 إس” في الملعب عام 1985، وفقا للموقع الإلكتروني لسوثبي، واصفا حالة […]

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