اسس الشيوعية العمالية (الندوة الاولى) - منصور حكمت

2020/05/18 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_حكمت حديث في جمعية ماركس - لندن- كانون الثاني 2000(تم تدوين النص نقلاً عن تسجيل صوتي للندوة)ترجمة: فارس محمودبضع كلمات فيما يخص اختيار عنوان موضوع اليومقبل أن أبدأ في الموضوع نفسه، لأتحدث لكم عن أسس الشيوعية العمالية.



إن هذا العنوان هو أسس الشيوعية برأيي.



أي إن موضوع أسس الشيوعية العمالية ليس شيئاً سوى أسس الشيوعية.



في كتاب "اختلافاتنا"، والذي هو نقاش جدلي حول الشيوعية العمالية، ورد سؤ ......





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