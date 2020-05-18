ظواهر جديدة، يجب ان توأد فوراً! - فارس محمود

2020/05/18 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود انتشرت في غضون الايام القليلة المنصرمة تقاليد يندى لها الجبين فعلاً.



فمن جهة، انتشرت عبر قنوات التواصل الاجتماعي افلام تصور القاء جماعة مقتدى الصدر القبض على شباب هنا وهناك، وبالاخص في مدينة الثورة، شباب في مقتبل العمر يحيط بهم جمع من حثالة الصدر، يقوم الشاب منكس الرأس بالاعتذار من مقتدى ووالده ويعد بعدم بتكرار هذا الامر مرة اخرى، (التطاول على مقتدى او والده!)، والاشادة بمكانة و"قدسية" عائلة الصدر ......





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