روحاني للرئيس صالح : استقرار العراق يشكل أهمية كبيرة لدول المنطقة

2020/05/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لرئيس الجمهورية برهم صالح، أن الاستقرار السياسي في العراق يشكل أهمية كبيرة لدول المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الجمهورية برهم صالح من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تم التأكيد خلاله على عمق العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية بين البلدين، وضرورة تنمية وتقوية العلاقات بين طهران وبغداد في جميع الجوانب وخاصة في مجالي التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار روحاني الى أن الاستقرار السياسي في العراق يشكل أهمية كبيرة لكافة دول المنطقة ولا شك أن هذه الوتيرة تمهد الطريق لاستعادة الدور البناء الذي يلعبه العراق في المنطقة، مبينا أن سياسة إيران المبدئية هي تعزيز العلاقات والتعاون الشامل مع العراق.

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