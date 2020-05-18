أحد مستشاري ترمب يتهم الصين بالتقصير في ملف كورونا وتضليل العالم بشأن خطورته

2020/05/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم “بيتر نافارو” أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترمب، الصين بالتقصير في احتواء فيروس كورونا، وتضليل دول العالم بشأن مدى حدته.

وأكد نافارو في تصريح، باخفاء الفيروس عن العالم وعن منظمة الصحة العالمية لمدة شهرين، وارسال مئات آلاف الصينيين على متن طائرات إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى حول العالم، وهو ما أدى الى تحوله الى جائحة، على الرغم من إمكانية قيامها بحصر الفيروس في مدينة ووهان مع بدايات ظهوره، فيما لم يوجه نافارو التهم بشكل صريح للصين بشأن نيتها بإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي بشكل متعمد.

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