الجائحة تجبر دولة على ملئ مدرجات ملعب كرة قدم بدمى جنسية

2020/05/18 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فريق في كوريا الجنوبية يعتذر بعد استخدام “الدمى الجنسية” لملء المدرجات الفارغة.مع استئناف منافسات كرة القدم في كوريا الجنوبية خلف أبواب مغلقة و بدون حضور جمهور، أضطر نادي العاصمة سيول الاعتذار عن استخدم دمي قيل إنها جنسية بدلا من مشجعيه.واستبدل الفريق الكوري الجنوبي بأنصاره 30 دميه في المباراة الافتتاحية للموسم […]

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