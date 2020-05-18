عن الدولة العميقة في العراق

2020/05/18 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:منى سالم الجبوري مع إن نفوذ النظام الايراني برمته سئ ولايوجد في أي جانب أو أمر إيجابي لکن الذي يجب أن نلاحظه هو أن أسوأ مافيه کونه بمثابة ند للدولة...أكمل القراءة ←

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