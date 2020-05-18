بعد خمس سنوات… محكمة إسرائيلية تدين مستوطناً بقتل عائلة فلسطينية

2020/05/18 | 13:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، حكماً بالإدانة على المستوطن الإسرائيلي “عميرام بن أوليل” وتجريمه بفعل القتل العمد والمسؤولية عن هجوم بالحريق راح ضحيته 3 أفراد من عائلة فلسطينية في #الضفة_الغربية.وأسندت المحكمة الإسرائيلية لـ”أورويل”…

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