شاهد.. لحظة اقتحام المحتجين لمقر قناة MBC في بغداد

2020/05/18 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمَ محتجون عراقيون مكتبَ قناة ام بي سي الفضائية التابعة للسعودية في العاصمة بغداد احتجاجاً على اساءةِ القناة لرموزِ الحشدِ الشعبي، وخاصةً الشهيد أ...

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