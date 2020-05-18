بيان جديد من الرافدين عن

2020/05/18 | 13:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم صرف الرواتب وفق التوجيهات التي ترد الى المصرف من الجهات المعنية

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