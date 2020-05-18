التميمي : بدء تطبيق الحظر المناطقي في 5 مناطق ببغداد اعتبارا من الأربعاء المقبل

2020/05/18 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة حسن التميمي، عن أسماء المناطق المشمولة بإجراءات الحظر الصحي المناطقي، الرامية للحد من انتشار وباء كورونا.

واشارت وثيقة صادرة عن التميمي، الى بدء تطبيق الحظر في مناطق مدينة الصدر والحبيبية والكمالية والشعلة والعامرية، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين، على خلفية زيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا في محافظة بغداد بشكل متسارع، وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق، فيما أكد التميمي في تصريح ان تطبيق الحظر سيتزامن مع أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات، مضيفا ان الوزارة ستلجأ الى اتخاذ الإجراءات ذاتها، في باقي مناطق بغداد والمحافظات، في حال تأشير زيادة في أعداد الاصابات فيها.

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