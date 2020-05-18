تعيين اللواء الركن قاسم المحمدي قائدًا للقوات البرية العراقية

2020/05/18 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بتعيين اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إنه “تم تعيين اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية العراقية”.وأضاف أن “المحمدي كان يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار”.

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