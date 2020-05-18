صحة اربيل تتوقع اعلان المحافظة خاليةً من كورونا قبل حلول عيد الفطر

2020/05/18 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير دائرة صحة أربيل، دلوفان محمد، اليوم الإثنين ، أن المصابين الثلاثة بفيروس كورونا الراقدين في المستشفى بحالة صحية مستقرة، مرجحاً تماثلهم للشفاء التام قبل حلول عيد الفطر.وقال محمد في تصريح صحفي “رغم عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل منذ أكثر من أسبوع، لكننا لسنا متأكدين بعد […]

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