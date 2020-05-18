بالصور.. متظاهرون يتجمعون أمام محكمة استئناف الديوانية بعد اعتقال 4 منهم اليوم

2020/05/18 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين (18 أيار 2020)، بتعيين اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "تم تعيين اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية العراقية&quo

بغداد اليوم- ديالى

دعا مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاثنين، الى التريث بتطبيق إغلاق مخيم للنازحين في بعقوبة يضم نحو 150 اسرة.

وقال مدير المكتب، صلاح مهدي، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "لجنة إعادة دمج المخيمات، والتي يرأسها نائب محافظ

بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، الإثنين (18 أيار 2020)، الشروع بتطبيق الحظر المناطقي في بغداد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الصحة، إن "المناطق المشمولة بالحظ

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