المتحدث باسم الصحة يكشف طبيعة الإجراءات التي ستتخذ خلال الحظر المناطقي: سيمنع الدخول والخروج

2020/05/18 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، الاثنين (18 ايار 2020)، عن طبيعة الإجراءات التي س...





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