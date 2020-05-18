مكافحة الارهاب يكشف تفاصيل مهمة أمنية بمشاركة التحالف الدولي في كركوك

2020/05/18 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الإثنين (18 أيار 2020)، تفاصيل مهمة أمنية بمشاركة التحالف الدولي في محاف...





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