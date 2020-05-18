بومبيو يحذر الصين من التدخل في عمل الصحافيين الأميركيين

2020/05/18 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – حذّر وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الأحد الصين من مغبّة التدخّل في عمل الصحافيّين الأميركيّين العاملين في هونغ كونغ، مثيراً بذلك جدلاً جديداً مع بكين في شأن حرّية التعبير.وقال بومبيو في بيان “لقد استرعى انتباهي في الآونة الأخيرة تهديد الحكومة الصينيّة بالتدخّل في عمل الصحافيّين الأميركيّين في هونغ كونغ”، مشدّداً […]

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