بعد الضربات الإسرائيلية المتكررة: هل ستنسحب إيران من سوريا؟

2020/05/18 | 14:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تصريح “نفتالي بينت”، وزير الدفاع الاسرائيلي، في شباط/فبراير الماضي، أن «تل أبيب تهدف لإبعاد #إيران من سوريا في الأشهر الاثني عشر المقبلة»، كثّفت وسائل الإعلام العبرية حديثها عن الخروج الإيراني من سوريا، ونقلت قناة…

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