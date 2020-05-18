مجموعة من طلبة جامعة دهوك من شنكال عالقين في السيطرات ويناشدون السلطات بالتدخل

2020/05/18 | 14:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص منذ صباح يوم السبت 2020/5/16 ما يقارب 50 من طلبة جامعات إقليم كردستان، والذين كانوا ساكنين في شنكال أثناء فترة حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا في محافظات العراق ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان، عالقين في سيطرة مدخل دهوك.ناشد الطلبة عبر “ايزيدي 24” السطات والجهات المعنية في إقليم كردستان والايزيديين …

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