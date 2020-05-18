مقتحمو “أم بي سي عراق” في موقف حرج.. الداخلية تتوعد “المعتدين” وتصريح للفياض يحكم بـ”التبرؤ”

2020/05/18 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توعدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملاحقة مقتحمي قناة “أم بي سي عراق”، بالقوانين النافذة، وذلك بعد قيام مجموعة من انصار الحشد الشعبي، اقتاحم مقر قناة ام بي سي عراق، في الوقت الذي كان رئيس الهيئة فالح الفياض قد أكد في وقت سابق، أن الحشد ليس متمردا على القانون مشير الى وجود مخالفين […]

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