إطلالة رامي مخلوف الثالثة تُعمِّق جراح الليرة… هل بدأ تنفيذ تهديده؟

2020/05/18 | 14:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمَّقت إطلالة “رامي مخلوف” صاحب شركة “سيرتيل” وابن خال الرئيس “بشار الأسد”، جراح الليرة السورية، وزادت من حدة تدهورها لتتخطى حاجز الـ 1750 ليرة مقابل الدولار الأميركي.وسجل سعر #الصرف في #دمشق وحلب، اليوم الإثنين،…

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