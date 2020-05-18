العراق يتصدر قائمة مستوردي الكهرباء من إيران، والكاظمي: نحتاج خطة جديدة

2020/05/18 | 14:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات تصدّر #العراق، قائمة الدول المستوردة للطاقة الكهربائية من #إيران، التي سجلت صادراتها لدول الجوار نموا بنسبة 27.6 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار2020 على أساس سنوي.وكشفت شركة “ساتكاب” لإدارة صناعة وتوفير السلع…

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