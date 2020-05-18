الصحة تضع 6 مناطق في بغداد تحت حظر التجوال المناطقي

2020/05/18 | 14:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيستمر لمدة أسبوعين (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت وزارة الصحة، فرض الحظر المناطقي في عدة مناطق داخل العاصمة بغداد، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، 20 أيار/مايو.

قال وزير الصحة، حسن التميمي في مؤتمر صحفي، تابعه "ألترا عراق" ، إن "البدء بتطبيق الحظر المناطقي للحد من فيروس كورونا سيكون يوم الأربعاء المقبل".

تابع أن "الحظر المناطقي سيستمر لمدة أسبوعين من تاريخ تطبيقه".

أشار التميمي إلى أن "المناطق التي ستكون مشمولة بالحظر المناطقي في العاصمة بغداد هي مدينة الصدر، الحبيبية، الكمالية، الشعلة العامرية".

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