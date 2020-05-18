برشلونة يخطط لضم ثنائي الكالتشيو

2020/05/18 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمارس نادي برشلونة ضغوطا من أجل حسم صفقتي ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في أقرب وقت ممكن.

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