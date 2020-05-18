وزير الصحة يعلن البدء بالحظر المناطقي لأسبوعين

2020/05/18 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد وزير الصحة حسن التميمي موعد تطبيق الحظر المناطقي في بغداد.

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