روحاني لصالح: الاستقرار السياسي في العراق مهم للمنطقة

2020/05/18 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد الرئيسان الايراني حسن روحاني والعراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، على العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية بين البلدين، وشددا على ضرورة تنمية وتقوية العلاقات بين طهران وبغداد في جميع الجوانب وخاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يخدم مصالح الشعبين.واعتبر روحاني في حديثه الهاتفي مع صالح، أن “العراق حقق نتائج ايجابية تمثلت بتكاتف جميع الأطراف […]

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