عبر الفضاء الافتراضي.. إيران تنظم اليوم مؤتمر “القدس الشريف” الدولي

2020/05/18 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق اليوم الاثنين، من العاصمة الايرانية طهران أعمال “مؤتمر القدس الشريف” عبر الفضاء الافتراضي من الساعة 16.30 الى 18.30 بتوقيت مكة المكرمة.وسيبث المؤتمر بشكل مباشر عبر الموقع live.alabaster.ir و اینستغرام، وفیسبوك ویوتیوب، وتستمر أعمال المؤتمر الى يوم غد الثلاثاء.“مؤتمر القدس الشريف” مبادرة ايرانية عبر المجال الافتراضي، في إطار فعاليات إحياء يوم القدس العالمي الذي نادى […]

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