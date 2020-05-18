(فيديو) مقتل مزارع على يد قناصٍ تركي أثناء عمله في أرضه بريف رميلان السورية

2020/05/18 | 14:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت قوات حرس الحدود التركية على قتل مدني بريف بلدة #الجوادية، شرق #القامشلي، وتم استهدافه بالرصاص أثناء قيامه بحراثة حقله المحاذي للحدود التركية.وقال “بهزاد همكي” لموقع (الحل نت): «إن المدني محي الدين عبد الله …

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