بعد اتصال مع الكاظمي.. كوردستان تعلن حل ازمة رواتب الموظفين ”خلال ايام“

2020/05/18 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى بغداد فارس عيسى، اليوم الاثنين، عن وجود اتصالات متواصلة بين رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم.

وقال عيسى، لوكالة شفق نيوز، "يفترض ان يتم صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، خلال الأيام المقبلة، بعد حل الاشكال القانوني بهذا الموضوع حسب رأي بغداد، ونحن متفائلون بالحوارات والاتصالات التي تجري بين بغداد وأربيل".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، امس الأحد، أن وفدا من إقليم كوردستان سيتوجه خلال هذا الاسبوع لزيارة بغداد لحسم عدة ملفات ابرزها الموازنة العامة والرواتب.





وكان وفد حكومة اقليم كوردستان اجرى جولتين من المباحثات مع الحكومة العراقية خلال الشهر المنصرم وبداية الشهر الجاري، فضلاً عن مشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية العراقية بشأن حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

وجاءت الزيارة بعد أيام من قطع الحكومة العراقية رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الميزانية المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية.

ويتضمن الاتفاق تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية مقابل تسليم بغداد لحصة مقدارها نحو 13 في المئة من الميزانية للإقليم إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة.

وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة الثروة النفطية وميزانية قوات البيشمركة وغيرها.

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