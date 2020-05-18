69 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران والإصابات ترتفع لـ122492

2020/05/18 | 14:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 7057.كما تم تسجيل 2294 إصابة جديدة بالفيروس والإجمالي 122492.وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي، رفع القيود الجزئية التي كانت مفروضة من أجل الحد من تفشي الوباء على الرغم من تحذيرات عدة مسؤولين ونواب من احتمال عودة الفيروس بموجات جديدة، لا سيما وسط عدم التزام بعض المواطنين بإجراءات التباعد.

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