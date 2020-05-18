2020/05/18 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجحت شركة معرفية ايرانية في تصنيع جهاز معقم للأسطح والاجهزة والصالات باستخدام تكنولوجيا “الضباب الجاف”.وقال عضو مجلس إدارة الشركة المعرفية بابك شهبازيان، إنه في تقنية الضباب الجاف ، يسحب محرك التربو في الجهاز الهواء ويجعله مضغوطاً وكثيفًا للغاية ويدفعه بقوة الى منفذ الخروج مايؤدي إلى إنتاج الضباب الجاف.واضاف: ان الضباب الجاف الناتج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ايرانية تصنع جهازا معقما باستخدام تقنية “الضباب الجاف”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ايرانية تصنع جهازا معقما باستخدام تقنية “الضباب الجاف”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).