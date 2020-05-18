2020/05/18 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى الـ34 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية نيسان الماضي.وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت”، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 34.45 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع الى اكثر من 34 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع الى اكثر من 34 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).