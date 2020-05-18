الناطق باسم القائد العام يكشف نتائج ’’أسود الجزيرة’’ ويؤكد إصابة 4 من سوات فيها ​​​​​​​

2020/05/18 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

في صلاح الدين: قتل 3 من داعش أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه، كما تم العثور على 7 أوكار، و12 عبوة ناسفة، ونفقين وتدمير عجلة مففحة من قبل طيران الجيش.



وجرح 4 من منتسبي سوات إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة.

في ديالى: ومن خلال تفتيش 10 قرى، تم العثور على وكرين بداخلهما عبوات ناسفة، كما تم القبض على 4 مطلوبين في المقدادية.



ونفذت عملية عسكرية في المخيسة، تم خلالها تدمير وكر، وتفجير عبوتين عن طريق المعالجة.

في محور الجزيرة: تم تفتيش 17 منطقة، استطاعت القوات خلالها تدمير 5 أوكار، و5 أنفاق، والعثور على مقر سابق لعناصر داعش.

يتيع.



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بغداد اليوم- كركوك

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الإثنين (18 أيار 2020)، تفاصيل مهمة أمنية بمشاركة التحالف الدولي في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات جهاز مكافحة الارهاب قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مُك

بغداد اليوم-بغداد

أعربت وزارة الداخلية، الإثنين، رفضها لأي اعتداء على وسائل الإعلام، بعد اقتحام مقر فضائية MBC، من قبل محتجين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فاننا نرفض اي اعتداء او

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، الاثنين (18 ايار 2020)، تعرض إحدى المسعفات المشاركات باسعاف المتظاهرين في ساحة التحرير، إلى الطعن بآلات جارحة في منطقة المنصور ببغداد أثناء خروجها من عيادة طبيب الأسنان.

ونقلت الجمعية في رس

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