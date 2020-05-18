ممثل المرجعية: كورونا عدو يفتك بحياة وصحة المواطنين ودور الكوادر الطبية لا يقدر بثمن

2020/05/18 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الاثنين (18 ايار 2020)، أن فيروس كورونا يعتبر عدواً يفتك بحياة وصحة وراحة الناس، وشل الحياة العامة، مثمناً دور الكوادر الطبية في التصدي له.

وقال الكربلائي، في بيان نقلته العتبة الحسينية، إن "الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية وجميع الكوادر التي الآن في (مواقع خط الصد الأول) لا تقدر بثمن، مبينا أن هذا العمل عظيم عند الله تعالى".

وأضاف أن "الجهود التي تبذل من الكوادر الطبية والتمريضية وجميع الكوادر التي الآن في (مواقع خط الصد الأول) وبالخصوص في ظل الظروف والتحديات والمصاعب والمخاطر تمثل جهودا عظيمة لا تقدر بثمن"، مبينا ان "هؤلاء كالمرابطين والمقاتلين الذين يقاتلون عصابات (داعش) والأعداء، وهناك عدو الآن يفتك بحياة وصحة وراحة الناس، بل شل الحياة العامة فهذه الجهود حقيقة لا تقدر بثمن".

وأوضح الكربلائي أن "الشي المهم هو ما يرجى من الثواب العظيم وجزيل الأجر لهؤلاء وهذا شيء عظيم عند الله تعالى، اذ ان مايقومون به الآن من الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم، رغم الوضع الذي نعيشه في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة والأستثنائية جهود لا تقدر بثمن ويكفي ماورد في جواب الاستفتاء الذي قدم لسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في أن هؤلاء يرجى لهم من الأجر عند الله تعالى، وكذلك تشبيههم بالمرابطين في جبهات القتال أي المقاتلين فهم معرضين أنفسهم للتضحية، هؤلاء فارقوا أولادهم وأهلهم وأحبتهم ووظفوا جهودهم وطاقاتهم وفي نفس الوقت هم يعرضون أنفسهم للمخاطر، لذلك لا يسعنا أن نقدر جهودهم بشيء معين".

وتابع "يكفي ما ينتظهرهم من الأجر العظيم وهذه المنزلة الكبيرة لدى الله تعالى ولدينا، لذلك نوجه شكرنا وتقديرنا لهؤلاء الأخوة جميعا سواء كانوا داخل المستشفيات أو خارجها فكل من يساهم في حماية الناس من هذا العدو الصغير (الفتاك جدا) لهم كل الشكر والتقدير ونسأل الله تعالى أن يحفظهم وإلى مزيد من التوفيق لهذه الخدمات، فشكرنا لكل من لهم جهود في هذه المعركة الشرسة، وإن شاء الله تكلل بكشف هذا البلاء عن هذه الأمة".

وكان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني قد وجه في 17 آذار/ مارس الماضي، في جوابه على استفتاء خاص بفيروس (كورونا) كلمة للكوادر الطبية، جاء فيها: "أن علاج المرضى ورعايتهم و القيام بشؤونهم واجب كفائي على كل المؤهلين لأداء هذه المهام من الاطباء والكادر التمريضي وغيرهم، ولكن يجب على السلطات المعنية ان توفر لهم كل المستلزمات الضرورية لحمايتهم من مخاطر الاصابة بالمرض، ولا عذر لها في التخلف عن ذلك"

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، الاثنين (18 ايار 2020)، عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذ خلال الحظر المناطقي، فيما أشار إلى منع الدخول والخروج من المناطق المشمولة بالحظر.

وقال البدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء

بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، النص الكامل، اليوم الإثنين، لبيان وزير الصحة حسن التميمي بشأن الحظر المناطقي المشمولة به المناطق الموبوءة في العاصمة بغداد.

ويوضح البيان ، أن "التميمي قرر البدء بتطبيق الحظر المناطقي التام اعتبارا من

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الاثنين (18 أيار 2020)، تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت وزارة الصحة الروسية، في بيا

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