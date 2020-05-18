تكليف قاسم محمد صالح قائدا للقوات البرية

2020/05/18 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تكليف اللواء الركن قاسم محمد صالح بمنصب قائد القوات البرية.

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