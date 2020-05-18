قتل عدد من عناصر داعش وتدمير 8 كهوف للتنظيم في كركوك

2020/05/18 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الارهاب يوم الاثنين بقتل عناصر من تنظيم داعش وتدمير كهوف يتحصنون بها في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال الجهاز في بيان قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مُكافحة الإرهاب كركوك نفذت واجبا (إستباقيا) في جبال غرة جنوب قضاء الدبس في محافظة كركوك بإسناد مُباشر من طيران التحالف الدولي.

واضاف البيان انه تم تدمير ٨ كهوف تابعة لفلول عصابات داعـش الإرهابية بينها معمل للعبوات الناسفة وقُتل عدد من الإرهابيين أثر ١١ ضربة جوية وجهتها قوات التحالُف الدولي.

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