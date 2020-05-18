استقرار الدولار الأمريكي بعد تحذيرات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

2020/05/18 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الاثنين، مع ارتفاع التعاملات على الملاذات الآمنة، عقب تحذيرات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”.وقال “باول” إن تعافي الاقتصاد مقترن بتطوير لقاح لفيروس “كورونا”، مشيراً إلى أن مسألة التعافي قد تستمر حتى نهاية العام المقبل، كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30% […]

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