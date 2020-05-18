2020/05/18 | 14:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض: منصب نائب رئيس هيئة الحشد لايوجد بالهيكلية الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: منصب نائب رئيس هيئة الحشد لايوجد بالهيكلية الجديدة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: منصب نائب رئيس هيئة الحشد لايوجد بالهيكلية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).