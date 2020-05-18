صحة النجف تباشر بأخذ المسحات من الوافدين في السيطرات الخارجية

2020/05/18 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن مباشرتها بإجراء المسح العشوائي واخذ المسحات من الوافدين الى المحافظة في السيطرات الخارجية للتحري عن فيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي، إن “الكوادر الصحية باشرت بأخذ المسحات من الوافدين في السيطرات والمنافذ للتحري والبحث عن فيروس كورونا ومنع دخول حامله إلى المحافظة واتخاذ […]

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