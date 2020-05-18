مكافحة الارهاب يقتل عددا من الارهابيين ويدمر 8 كهوف تابعة لداعش بكركوك

2020/05/18 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن جهاز مكافحة الارهاب عن مقتل عدد من الارهابيين وتدمير 8 كهوف تابعة لداعش في قضاء الدبس بكركوك.وقال بيان للجهاز ” ان قوات جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية نفذت واجبا (إستباقيا) في جبال غرة جنوب قضاء الدبس في محافظة كركوك بإسناد مُباشر من طيران التحالف الدولي ، حيثُ […]

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