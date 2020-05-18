2020/05/18 | 14:41 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (ذات مرة في العراق)

تاريخ تراجيديا معاصرة-

صدر حديثا عن دار نشر هيئة الإذاعة البريطانية، كتاب مشترك من تأليف الدكتور ريناد منصور- الخبير في شؤون العراق، والمخرج البريطاني المعروف جيمس بلوميل- أحد اهم صناع الأفلام الوثائقية، يباع حاليا في المكتبات ومن خلال التسوق الإلكتروني من دور نشر عديدة منها بنكوين وأمازون الأمريكيتين.

في تعريف الكتاب تقرأ: في الحرب، لا يوجد نصر سهل.

عندما غزت القوات الأمريكية، العراق في عام 2003 للإطاحة بنظام صدام حسين، توقع معظم الناس تحقيق نصر سهل، بيد أن الغزو كان خطأ ومقامرة خطيرة، ومازالت عواقب وتداعيات الغزو تؤثر الى اليوم على حياة الملايين من الناس سواء في العراق أو في الغرب.

وبسبب الغزو ظهرت "الدولة الإسلامية"، وتزايدت حدة الإرهاب واشتد العنف في الشرق الأوسط، وزادت الهجرة الجماعية، وغير ذلك.

وقد قام المخرج بلوميل الحائز على جوائز عالمية، بتجميع شهادات حية من أولئك الذين عانوا من أهوال الغزو ومن الجنود والصحفيين على الأرض في العراق، وكذلك من العائلات الأمريكية التي فقدت فلذات أكبادها، سواء أبناءها او بناتها، واكتوت بنار الغزو وتبعاته، وتحويلها الى فيلم وثائقي.

وستعرض شاشة قناة (بي بي سي) البريطانية قريبا، الفيلم الوثائقي من خلال سلسلة حلقات تلفزيونية، تستند على الوقائع والأحداث والشهادات الواردة في الكتاب، الواقع في (416) صفحة من القطع المتوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب للدكتور ريناد منصور والمخرج جيمس بلوميل يتحول الى مسلسل تلفزيوني على قناة بي بي سي ) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب للدكتور ريناد منصور والمخرج جيمس بلوميل يتحول الى مسلسل تلفزيوني على قناة بي بي سي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).