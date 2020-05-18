نائب: التدرج الوظيفي للكاظمي في المخابرات وصولا لرئاسة الوزراء يثير الشك

2020/05/18 | 14:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب المستقل باسم خشان، الاثنين، أن التدرج الوظيفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جهاز المخابرات وصولا الى منصب رئاسة الوزراء يثير الشك.وقال خشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “التدرج الوظيفي للكاظمي في جهاز المخابرات لم يشهده موظف حكومي سابق حيث انه في فترة قليلة ترأس الجهاز ومن ثم رشح لمنصب […]

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