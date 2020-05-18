2020/05/18 | 14:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الذاتية عدم شرائها محصول الشعير لموسم هذا العام، لكنها حددت تسعيرة شراء للتجار بما لا يقل عن 150 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، متعهدة بإعادة النظر في تسعيرة #القمح بعد ارتفاع سعر صرف…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتية: لا إمكانية لشراء محصول الشعير وسنعيد النظر في تسعيرة القمح لهذ العام) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الذاتية: لا إمكانية لشراء محصول الشعير وسنعيد النظر في تسعيرة القمح لهذ العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).