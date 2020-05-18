2020/05/18 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا سجلت حالتي إصابة “فقط” بفيروس كورونا يوم الأحد، لتسجل انخفاضا حادا عن يوم السبت والذي سجلت فيه و583 حالة بينما سجلت يوم الجمعة 620 حالة.ويبدو أن ألمانيا سيطرت بشكل فعال على تفشي وباء كوفيد 19 في البلاد، حيث باتت الإصابات لا تذكر، بينما انعدمت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تسير على خطى الصين وتسجلان “صفر” وفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تسير على خطى الصين وتسجلان “صفر” وفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).