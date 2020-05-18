كورونا قد يحرم الرصافة من الكهرباء لمدة 15 يومًا.. ماذا يعني إغلاق دائرة التوزيع بعد تسجيل إصابتين؟

2020/05/18 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في خطوة غير مفهومة آثارها، قررت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، إغلاق دائرة توزيع كهرباء الرصافة، لمدة 15 يومًا بعد تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في صفوف الموظفين.واعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، انه “تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد المهندس حسين عطا دهش الزبيدي ومتابعة من قبل مدير […]

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