اتصالات كوردستان تشتكي من قرار للعبادي: ضرائب لمواطني الاقليم تذهب مباشرة لبغداد

2020/05/18 | 14:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الاتصالات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن وزارته لا تفرض على شركات الاتصال والانترنت في الاقليم دفع ضريبة مبيعات، مشيرا الى أن حكومة بغداد تجبي اموال تلك الضرائب واصفاً الامر بـ"غير العادل".

وقال انو جوهر عبدوكا، لوكالة شفق نيوز، إن وزارته "لديها 18 شركة اتصالات مرخصة"، مبينا أن تلك الشركات "تدفع ضريبة الدخل حسب الاجراءات الاصولية القانونية، وليس للوزارة صلاحية اعفاء اي شركة من ضريبة الدخل".

وأضاف أن وزارته ”لا تفرض ضريبة المبيعات على الشركات، لكنها بصدد دراسة كيفية فرض هذه الضريبة لغرض زيادة واردات الحكومة".

وبخصوص شركات "كورك وزين واسياسيل"، أوضح جوهر، أن تلك الشركات "تدفع ضريبة المبيعات الى الحكومة الاتحادية، وذلك عقب قرار صدر من حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي عام 2015".

وبين عبدوكا، أن "مانسبته 20% على كارتات-بطاقات- الشحن، تدفع عند تمرير قانون الموازنة، لحكومة بغداد ونعتبره أمراً غير عادل"، مشيرا الى أن "أموال ضرائب مبيعات نحو 6 ملايين مشترك في الاقليم تذهب للحكومة العراقية، التي لاتدفع شيئا لكوردستان“.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر قراراً عقب أستفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في اكتوبر 2017 على أن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت سلطة الحكومة الاتحادية ونقلها مقراتها إلى بغداد.

ويعتمد العراق في توفير الإنترنت على 8 منافذ يشكل منفذ إبراهيم الخليل بين إقليم كوردستان وتركيا إحداها.

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