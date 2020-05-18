2020/05/18 | 15:02 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روحاني لصالح: الاستقرار السياسي في العراق مهم للمنطقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد الرئيسان الايراني حسن روحاني والعراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، على العلاقات الأخوية والثقافية والت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روحاني لصالح: الاستقرار السياسي في العراق مهم للمنطقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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