روحاني لصالح: الاستقرار السياسي في العراق مهم للمنطقة

2020/05/18 | 15:02 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد الرئيسان الايراني حسن روحاني والعراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، على العلاقات الأخوية والثقافية والت...

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